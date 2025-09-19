USA ordnen Nordkorea 23. Jahr in Folge schlimmsten Ländern hinsichtlich Menschenhandels zu

Photo : KBS News

Die USA haben Nordkorea das 23. Jahr in Folge als eines der schlimmsten Länder auf dem Gebiet des Menschenhandels eingestuft.In seinem am Montag (Ortszeit) veröffentlichten Bericht zum Menschenhandel 2025 ordnete das US-Außenministerium Nordkorea der Stufe 3, der untersten Kategorie, zu.Darin wird der nordkoreanischen Regierung vorgeworfen, keinerlei sinnvolle Bemühungen um eine Bekämpfung des Menschenhandels erkennen zu lassen. Auch hieß es, dass Nordkorea in Gefangenenlagern für politische Häftlinge und Arbeitslagern auf Regierungsebene Menschenhandel betreibe und Landsleute im Ausland zu Zwangsarbeit zwinge.Das Ressort rief Nordkorea auf, die staatlich geförderte Zwangsarbeit zu beenden. Das Land sollte auch damit aufhören, die zurückgeführten Flüchtlinge mit Zwangsarbeit zu bestrafen und die ins Ausland entsandten Arbeiter zu überwachen sowie deren Löhne zu pfänden.Die US-Regierung veröffentlicht seit 2001 nach dem Gesetz zum Schutz der Opfer von Menschenhandel (TVPA) jährlich einen Bericht zum Menschenhandel und legt diesen dem Kongress vor.Nordkorea wurde seit 2003 stets der Kategorie Tier 3 zugeordnet.Insgesamt 13 Länder werden in Stufe 3 geführt, darunter Afghanistan, China, Kuba, Russland und der Iran.