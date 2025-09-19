Südkorea nahm an Treffen der G7+ zu Afghanistan teil

Photo : YONHAP News

Südkorea hat an einem Treffen der G7+ zu Afghanistan teilgenommen.Am Montag und Dienstag (Ortszeit) fand in London das Treffen der Sondergesandten und Sonderbeauftragten der G7+ für Afghanistan statt.Südkorea wurde von Lee Kyung-chul, Hoher Vertreter für den UN-Sicherheitsrat und Sonderbeauftragter für Afghanistan und Pakistan, vertreten, wie das Außenministerium am Mittwoch bekanntgab.Bei dem Treffen überprüften und bewerteten die 13 Teilnehmerstaaten die bisherigen internationalen Bemühungen zum Umgang mit der Afghanistan-Frage. Besprochen wurde der aktuelle Stand der Reaktion auf Terrorismus, humanitäre Krisen und Menschenrechtsprobleme.Südkorea habe als Vorsitzland des UN-Sicherheitsrats und Teilnehmer des Doha-Prozesses (ein von den Vereinten Nationen geführtes internationales Beratungsgremium zu Afghanistan) seinen Willen bekräftigt, einen Beitrag zu leisten, teilte das Außenministerium mit.