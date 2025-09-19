Südkorea neuntes Mal in Folge in ICAO-Rat gewählt

Photo : YONHAP News

Südkorea ist für eine Amtszeit von drei Jahren in den Rat der Internationalen Zivilluftfahrtorganisation (ICAO) gewählt worden.Die Wahl sei bei der 42. Versammlung der Organisation in Montreal am Dienstag (Ortszeit) erfolgt, teilte das Außenministerium in Seoul am Mittwoch mit.Seit seiner ersten Aufnahme in den ICAO-Rat im Jahr 2001 wurde das Land das neunte Mal in Folge in dieses Exekutivorgan gewählt.Laut dem Außenministerium sprachen sich 158 von 183 Ländern, die an der Abstimmung teilnahmen, für Südkorea aus.Der ICAO-Rat zählt 36 Mitglieder, die alle drei Jahre per Abstimmung der Mitgliedsländer gewählt werden.Das Ressort äußerte die Einschätzung, dass mit der Wiederwahl das Vertrauen der ICAO-Mitglieder in Südkorea bestätigt worden sei.Die Regierung wolle weiterhin ihren Beitrag leisten und vor allem Sonderausbildungsprogramme für Luftfahrtpersonal in den Entwicklungsländern ausbauen. Auch wolle sie aktiv auf die Bemühungen des ICAO für die Flugsicherheit und Dekarbonisierung eingehen, hieß es.