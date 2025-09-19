Zum Menü Zum Inhalt

Suchen

Korean
Suchen

Deutsch

About KBS Go to KBS
Go Top

Kultur

Spende von BTS-Mitglied Suga: Zentrum für Autismus-Spektrum-Störungen bei Kindern eröffnet

Write: 2025-10-01 13:02:14Update: 2025-10-01 15:54:28

Spende von BTS-Mitglied Suga: Zentrum für Autismus-Spektrum-Störungen bei Kindern eröffnet

Photo : YONHAP News

In Südkorea hat ein Behandlungszentrum für Kinder mit Autismus-Spektrum-Störungen eröffnet. Dessen Einrichtung wurde dank einer Spende von BTS-Mitglied Suga möglich.

Das Severance Hospital gab bekannt, dass das „Min Yoongi Center“ am Dienstag in dem Krankenhaus im Seouler Viertel Sinchon feierlich eröffnet worden sei. 

Die Leitung übernimmt Cheon Geun-ah, Kinderpsychiaterin und Medizinprofessorin an der Yonsei-Universität. 

Suga, Min Yoon-gi, hatte im Juni fünf Milliarden Won (3,5 Millionen Dollar) für die Einrichtung eines Behandlungszentrums gespendet, das bei der Behandlung von Kindern und Jugendlichen mit Autismus-Spektrum-Störungen helfen soll. Auch soll ihnen dort zu sozialer Selbständigkeit verholfen werden. 

Das Zentrum beherbergt sowohl Räume für Sprach- und Verhaltenstherapie als auch schalldichte Räume für Musik- und Gruppentherapie. 

Dort kommt das von Suga und Cheon entwickelte Programm „MIND“ (Musik, Interaktion, Netzwerk, Diversität) zur Anwendung. Suga hatte von der zweiten Hälfte letzten Jahres bis zur ersten Hälfte dieses Jahres gemeinsam mit der Professorin Freiwilligenarbeit für Kinder mit Autismus im Bereich Musik durchgeführt.
Liste

Die Redaktion empfiehlt

Close

Diese Webseite verwendet Cookies und andere Techniken, um die Servicequalität zu verbessern. Die fortgesetzte Nutzung der Webseite gilt als Zustimmung zur Anwendung dieser Techniken und zu den Richtlinien von KBS. Mehr >