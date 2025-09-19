Spende von BTS-Mitglied Suga: Zentrum für Autismus-Spektrum-Störungen bei Kindern eröffnet

Photo : YONHAP News

In Südkorea hat ein Behandlungszentrum für Kinder mit Autismus-Spektrum-Störungen eröffnet. Dessen Einrichtung wurde dank einer Spende von BTS-Mitglied Suga möglich.Das Severance Hospital gab bekannt, dass das „Min Yoongi Center“ am Dienstag in dem Krankenhaus im Seouler Viertel Sinchon feierlich eröffnet worden sei.Die Leitung übernimmt Cheon Geun-ah, Kinderpsychiaterin und Medizinprofessorin an der Yonsei-Universität.Suga, Min Yoon-gi, hatte im Juni fünf Milliarden Won (3,5 Millionen Dollar) für die Einrichtung eines Behandlungszentrums gespendet, das bei der Behandlung von Kindern und Jugendlichen mit Autismus-Spektrum-Störungen helfen soll. Auch soll ihnen dort zu sozialer Selbständigkeit verholfen werden.Das Zentrum beherbergt sowohl Räume für Sprach- und Verhaltenstherapie als auch schalldichte Räume für Musik- und Gruppentherapie.Dort kommt das von Suga und Cheon entwickelte Programm „MIND“ (Musik, Interaktion, Netzwerk, Diversität) zur Anwendung. Suga hatte von der zweiten Hälfte letzten Jahres bis zur ersten Hälfte dieses Jahres gemeinsam mit der Professorin Freiwilligenarbeit für Kinder mit Autismus im Bereich Musik durchgeführt.