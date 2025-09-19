Zum Menü Zum Inhalt

Nach Brand in Rechenzentrum der Regierung: 97 betroffene Systeme wiederhergestellt

Write: 2025-10-01 13:16:26Update: 2025-10-01 15:54:48

Nach Brand in Rechenzentrum der Regierung: 97 betroffene Systeme wiederhergestellt

Photo : YONHAP News

Nach dem Brand beim Nationalen Dienst für Informationsressourcen (NIRS) am Freitag sind inzwischen 97 der insgesamt 647 betroffenen Verwaltungssysteme wiederhergestellt worden. 

Das teilte das Zentrale Hauptquartier für Katastrophenschutz und Sicherheitsmaßnahmen am Mittwoch mit. 

Mit Stand 6 Uhr seien 97 Systeme wiederhergestellt worden, darunter 21 stark genutzte Systeme des Grades 1. 

Die schleppende Wiederherstellung begründete die Stelle damit, dass die nicht direkt vom Brand betroffenen Systeme im zweiten bis vierten Stock des Rechenzentrums mit denen im fünften Stock verbunden seien, in dem das Feuer ausgebrochen war. Dies erschwere die Wiederherstellung bei einem Teil der Systeme.
