Tag der Streitkräfte: Präsident Lee fordert eigenständige Verteidigung

Photo : YONHAP News

Präsident Lee Jae Myung hat am Mittwoch die Notwendigkeit einer eigenständigen Verteidigung unterstrichen.Die Nation sollte sich auf eine starke, eigenständige Verteidigung zubewegen, sagte Lee in seiner Rede bei einer Zeremonie zum 77. Tag der Streitkräfte im Militärhauptquartier Gyeryongdae. Für Frieden und Wohlstand der Republik Korea müsse man eigene Kräfte aufbauen.Er versprach, den Verteidigungshaushalt aufzustocken und mit großzügigen Investitionen in Spitzentechnologie die Streitkräfte zu einer smarten, starken Elitearmee zu machen. Ein Militär im Stile der Vergangenheit, das auf eine hohe Anzahl an Truppen angewiesen sei, sei für Kriege der Zukunft nicht ausreichend, erklärte er.Auch sagte Lee, dass Südkorea auf der Grundlage der festen Allianz mit den USA die Befehlsgewalt über seine Truppen in Kriegszeiten von den USA zurückerlangen und bei der gemeinsamen Verteidigungsbereitschaft die führende Rolle spielen wolle.Der Staatschef sicherte außerdem bessere Dienstbedingungen für Soldaten und eine bessere Unterstützung für verletzte Soldaten zu.