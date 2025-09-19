Bilaterale Spitzengespräche am Rande des APEC-Gipfels finden wahrscheinlich in Gyeongju statt

Photo : YONHAP News

Bedeutende bilaterale Spitzengespräche am Rande des APEC-Gipfels im Oktober werden wahrscheinlich nicht in Seoul, sondern eher in Gyeongju, dem Tagungsort des APEC-Treffens, stattfinden.Ursprünglich galt es als sehr wahrscheinlich, dass Spitzengespräche zwischen Südkorea und den USA, zwischen Südkorea und China sowie zwischen den USA und China in Seoul abgehalten werden.China hatte sich am 11. September beim Hotel Shilla Seoul nach der Vermietung von Räumen erkundigt. Letzte Woche hatte China jedoch dem Hotel mitgeteilt, die entsprechenden Termine abzusagen. Daher wird erwartet, dass sich Staatspräsident Xi Jinping lediglich in Gyeongju aufhalten wird.Wie verlautete, sprächen die Behörden Südkoreas und der USA darüber, in Gyeongju ein bilaterales Gipfeltreffen abzuhalten.Unterdessen wird immer noch von der Möglichkeit gesprochen, dass Xis Besuch in Form eines Staatsbesuchs erfolgen wird.Hinsichtlich eines Südkorea-Besuchs des chinesischen Außenministers Wang Yi im Oktober, noch vor dem APEC-Gipfel, sagte ein Beamter des Außenministeriums in Seoul, die Visite werde planmäßig koordiniert.Der Gipfel der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftskooperation 2025 findet am 31. Oktober und 1. November in Gyeongju im Südosten Südkoreas statt.