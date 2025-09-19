Militär verschiebt Hoguk-Manöver möglicherweise wegen APEC-Gipfel

Photo : YONHAP News

Das südkoreanische Militär erwägt, seine für Mitte Oktober vorgesehene jährliche Feldübung Hoguk auf November zu verschieben.Nach Angaben des Militärs am Mittwoch plante der Vereinigte Generalstab (JCS) ursprünglich, das Manöver ab dem 15. Oktober etwa eine Woche lang in den Regionen Gyeonggi, Gangwon und Nord-Chungcheong abzuhalten.Laut einem Militärvertreter wird für eine mögliche Verschiebung unter anderem der APEC-Gipfel berücksichtigt, der am 30. Oktober und 1. November in Gyeongju stattfinden soll.Ein JCS-Mitarbeiter bestätigte zwar, dass die Verschiebung des Termins überprüft wird. Er erklärte jedoch auch, dass noch nichts festgelegt sei.Das Manöver Hoguk ist eine jährliche Übung zur Verbesserung der Fähigkeit von Heer, Marine und Luftwaffe zur Durchführung gemeinsamer Operationen und zum Aufbau von militärischer Bereitschaft. Auch US-Truppen in Korea nahmen in der Vergangenheit daran teil.Die Übung findet seit 1996 als Ersatz für die frühere gemeinsame Übung Südkoreas und der USA „Team Spirit“ jährlich statt. Nordkorea hatte diese Übung im November 2010 zum Anlass für einen Artilleriebeschuss der südkoreanischen Insel Yeongpyeong genommen.