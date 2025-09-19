Ehemalige Außenministerin Kang wird Botschafterin in USA

Photo : YONHAP News

Die ehemalige Außenministerin Kang Kyung-wha ist zur Botschafterin Südkoreas in den USA ernannt worden.Das gab das Außenministerium am Mittwoch bekannt.Kang war im Juni 2017 zur ersten Außenministerin der seinerzeit neuen Regierung von Präsident Moon Jae-in ernannt worden. Sie war die erste Frau an der Spitze des Außenministeriums in dessen 70-jähriger Geschichte und die erste Person, die die staatliche Diplomatenprüfung nicht abgelegt hatte.Kang studierte an der Yonsei-Universität in Seoul und erhielt an der University of Massachusetts Amherst einen Doktortitel im Fach Kommunikation. Nach Abschluss des Studiums in Seoul arbeitete sie für den Sender KBS und war Produzentin des englischen Programms von Radio Korea (jetzt KBS World Radio).Nach dem Ausscheiden aus dem Ministeramt war sie unter anderem als herausragende emeritierte Professorin an der Graduiertenschule für Internationale Studien an der Ewha Frauenuniversität tätig. Sie diente auch als Präsident und CEO der Asia Society, einer in New York ansässigen Organisation.