Internationales Verteidigungsminister Nordkoreas und Russlands treffen zusammen

Der nordkoreanische Verteidigungsminister No Kwang-chol hat sich mit seinem russischen Amtskollegen Andrei Beloussow getroffen.



Laut dem russischen Verteidigungsministerium und der Nachrichtenagentur Ria Novosti enthüllten beide Minister am Mittwoch (Ortszeit) in der Oblast Moskau eine Skulptur zum Gedenken an koreanische Partisanen, die im Zweiten Weltkrieg an der Seite der sowjetischen Streitkräfte gekämpft hatten.



No sagte dabei, Nordkorea werde den Kampf der russischen Regierung, des Militärs und des Volks zur Verteidigung des Rechts auf Souveränität, territoriale Integrität und die nationalen Interessen voll unterstützen.



Beloussow bezeichnete die Beteiligung nordkoreanischer Truppen an der Operation zur Befreiung der Region Kursk als Beweis für das umfassende strategische Bündnis zwischen beiden Ländern. Das Denkmal symbolisiere die Bruderliebe, sagte er.