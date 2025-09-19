Präsident Lee trifft OpenAI-CEO

Photo : YONHAP News

Präsident Lee Jae Myung hat sich mit Sam Altman, CEO von OpenAI, Entwickler des KI-Chatbots ChatGPT, getroffen.Das Treffen fand am Mittwoch im Präsidialamt in Seoul unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.Laut dem präsidialen Stabschef für Politik, Kim Yong-beom, sagte Altman, dass die weltbeste Produktionsbasis Koreas eine für KI unerlässliche industrielle Basis sei. Es sei keine Übertreibung zu sagen, dass man ohne Korea KI nicht weiterentwickeln könne, so Altman weiter.Er nannte Samsung und SK „besondere Partner“. Seine Firma wolle weiterhin in die Infrastruktur investieren und die erzielten Gewinne zurückgeben, hieß es.Lee sagte, die Republik Korea werde das vorbildlichste Testbed für KI in der Welt sein. Es gebe keinen Ort wie Korea. Daraufhin antwortete Altman, er möchte mit Korea eine große Erfolgsgeschichte schreiben.