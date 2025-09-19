Zum Menü Zum Inhalt

Suchen

Korean
Suchen

Deutsch

About KBS Go to KBS
Go Top

Wirtschaft

Samsung und SK schließen strategische Partnerschaften mit OpenAI

Write: 2025-10-02 10:08:33Update: 2025-10-02 10:36:27

Samsung und SK schließen strategische Partnerschaften mit OpenAI

Photo : YONHAP News

Samsung und SK sind mit OpenAI strategische Partnerschaften für den Aufbau einer riesigen globalen KI-Infrastruktur eingegangen.

OpenAI unterzeichnete am Mittwoch jeweils mit Samsung Group und SK Group Absichtserklärungen für die Kooperation beim Aufbau einer globalen KI-Kerninfrastruktur. 

Den Vereinbarungen zufolge werden Samsung Electronics und SK Hynix Hochleistungsspeicherchips mit geringem Stromverbrauch für das Stargate-Projekt von OpenAI liefern. 

Das Stargate-Projekt hatten OpenAI, das US-amerikanische Software- und Cloud-Unternehmen Oracle und das japanische Unternehmen SoftBank im Januar bekannt gemacht. Es handelt sich um ein Projekt zum Bau von KI-Rechenzentren, in das über einen Zeitraum von vier Jahren 500 Milliarden Dollar fließen sollen. 

OpenAI rechnet damit, dass für das Projekt monatlich 900.000 Hochleistungs-DRAM-Wafer benötigt werden.
Liste

Die Redaktion empfiehlt

Close

Diese Webseite verwendet Cookies und andere Techniken, um die Servicequalität zu verbessern. Die fortgesetzte Nutzung der Webseite gilt als Zustimmung zur Anwendung dieser Techniken und zu den Richtlinien von KBS. Mehr >