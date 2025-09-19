Samsung und SK schließen strategische Partnerschaften mit OpenAI

Photo : YONHAP News

Samsung und SK sind mit OpenAI strategische Partnerschaften für den Aufbau einer riesigen globalen KI-Infrastruktur eingegangen.OpenAI unterzeichnete am Mittwoch jeweils mit Samsung Group und SK Group Absichtserklärungen für die Kooperation beim Aufbau einer globalen KI-Kerninfrastruktur.Den Vereinbarungen zufolge werden Samsung Electronics und SK Hynix Hochleistungsspeicherchips mit geringem Stromverbrauch für das Stargate-Projekt von OpenAI liefern.Das Stargate-Projekt hatten OpenAI, das US-amerikanische Software- und Cloud-Unternehmen Oracle und das japanische Unternehmen SoftBank im Januar bekannt gemacht. Es handelt sich um ein Projekt zum Bau von KI-Rechenzentren, in das über einen Zeitraum von vier Jahren 500 Milliarden Dollar fließen sollen.OpenAI rechnet damit, dass für das Projekt monatlich 900.000 Hochleistungs-DRAM-Wafer benötigt werden.