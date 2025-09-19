Hyundai Motor und Kia erzielen im September zweistelligen Absatzzuwachs in USA

Photo : YONHAP News

Die koreanischen Automobilhersteller Hyundai Motor und Kia haben im letzten Monat jeweils ein zweistelliges Absatzwachstum in den USA verzeichnet.Hyundai Motor America teilte am Mittwoch (Ortszeit) mit, dass der Absatz im September um 14 Prozent im Vorjahresvergleich auf 71.003 Einheiten gestiegen sei.Bei der Elantra-Familie, dem Santa Fe HEV und dem IONIQ 5 wurden neue Verkaufsrekorde für den Monat erzielt.Der Absatz von Elektroautos kletterte um 153 Prozent zum Vorjahr auf ein Allzeithoch.Der Gesamtabsatz im dritten Quartal wuchs gegenüber dem Vorjahr um 13 Prozent auf 239.069 Einheiten. Dies entspricht dem bisher besten Ergebnis in einem dritten Vierteljahr.Kia America gab unterdessen bekannt, dass im September 65.507 Einheiten abgesetzt worden seien, elf Prozent mehr als ein Jahr zuvor.Mit insgesamt 219.637 abgesetzten Einheiten im dritten Quartal erfreute sich das Unternehmen ebenfalls eines neuen Quartalsrekords.