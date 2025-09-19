Präsident Lee nennt Gesundheit und Glück der Senioren nationale Aufgabe

Photo : YONHAP News

Präsident Lee Jae Myung hat Gesundheit und Glück der Senioren als wichtige nationale Aufgabe bezeichnet.In einem Beitrag für soziale Medien anlässlich des 29. Tags der älteren Menschen verwies er am Donnerstag darauf, dass Südkorea mittlerweile zur überalterten Gesellschaft wurde.Der Staat wolle zum starken Schutzzaun werden, damit Senioren beruhigt ein ansprechendes Leben führen können, betonte Lee.Er versprach umfassende und sorgfältige Maßnahmen und eine stärkere Unterstützung, damit Senioren aktiv am gesellschaftlichen Leben teilhaben können.