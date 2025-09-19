Justizministerium plant bevorzugte Maßnahmen für APEC-Teilnehmer an Flughäfen

Photo : YONHAP News

Das Justizministerium will für die Teilnehmer des APEC-Gipfels in Gyeongju bevorzugte Passkontrollen anbieten.Den Planungen zufolge sollen am Internationalen Flughafen Gimhae in Busan und am Flughafen Pohang-Gyeongju vorläufige Einwanderungsbüros und Kontrollpunkte eingerichtet werden, die ausschließlich den APEC-Teilnehmern vorbehalten sind. Für eine möglichst bequeme Einreise soll das Einreichen von Dokumenten zur Visumserteilung leichter werden. Visa sollen zügig ausgestellt werden, außerdem sollen Teilnehmer von der Pflicht zur Beantragung einer elektronischen Reisegenehmigung (K-ETA) befreit werden.Justizminister Jung Sung-ho besuchte am Mittwoch den Flughafen Gimhae und machte sich ein Bild vom Stand der Vorbereitungen des APEC-Gipfels.Er wies auf die unterstützende Rolle des Justizministeriums für die erfolgreiche Austragung der Veranstaltung hin und forderte gründliche Vorbereitungen.