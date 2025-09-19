KI-Investitionen: Präsident Lee überprüft Ausnahmen bei Trennung von Finanz- und Industriekapital

Photo : YONHAP News

Präsident Lee Jae Myung will für die Förderung der KI-Industrie Regulierungen lockern.Eine der ins Auge gefassten Maßnahmen betrifft die strikte Trennung zwischen Finanz- und Industriekapital.Das kündigte Lee beim Treffen mit dem Chef von OpenAI, Sam Altman, am Mittwoch in Seoul an, wie der präsidiale Stabschef für Politik, Kim Yong-beom mitteilte.Trennung zwischen Finanz- und Industriekapitel meint, dass der Kapitalanteil von Großunternehmen an einem Finanzinstitut ein bestimmtes Niveau nicht übertreffen darf.Kim wies darauf hin, dass OpenAI mit Samsung und SK Absichtserklärungen über die Lieferung von monatlich bis zu 900.000 Wafern unterzeichnete. Theoretisch gesehen würden beide Konzerne damit später doppelt so viele Fabriken wie zurzeit haben, erklärte der Beamte.Der Präsident habe darauf hingewiesen, dass hohe Investitionen aufgebracht werden müssten. Sobald ein Sicherungsmechanismus zur Verhinderung von Schäden durch Monopolstellungen vorhanden sei, könne über eine Lockerung von Regulierungen nachgedacht werden. Dies beträfe dann auch die Trennung zwischen Finanz- und Industriekapital, habe er laut Kim weiter gesagt.Lee habe eine Überprüfung aktueller Regelungen hierzu angeordnet, sofern sichergestellt sei, dass es keine Ausbreitung auf andere Gebiete gebe.