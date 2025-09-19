China kritisiert Militärübungen Südkoreas, der USA und Japans

Photo : YONHAP News

China hat Bedenken über die gemeinsamen Militärübungen Südkoreas, der USA und Japans geäußert.Die Bedenken habe Ji Cheng von der Akademie für Militärwissenschaften der Chinesischen Volksbefreiungsarmee in einem jüngst veröffentlichten Beitrag vorgetragen, wie „PLA Daily“, das Organ der Zentralen Militärkommission der Kommunistischen Partei Chinas, am Donnerstag berichtete.Die Übungen gingen bereits über die traditionelle Militärzusammenarbeit hinaus. Sie hätten sich zu wichtigen Instrumenten für eine externe Machtausübung entwickelt, um die regionale Sicherheitsdynamik zu stören, argumentierte Ji.Er brachte die Übungen der USA mit Südkorea „Ulchi Freedom Shield“ und „Iron Mace", die mit Japan „Resolute Dragon“ sowie die trilaterale Übung „Freedom Edge“ zur Sprache. Nicht nur nähmen Häufigkeit und Umfang der Übungen zu, auch deren Bereich werde immer größer.Konkret wurde darauf hingewiesen, dass bei der diesjährigen Freedom Edge-Übung zum ersten Mal die Cyberabwehr geübt worden war.Während der Übung Resolute Dragon hätten die USA erstmals das Raketensystem mittlerer Reichweite Typhon in Japan stationiert. Bei Freedom Shield sei erstmals die von Südkorea entwickelte Technologie für generative KI zum Einsatz gekommen, wird in dem Beitrag erklärt.Ji sieht hinter dem Vorgehen Bemühungen der USA, Südkorea und Japan durch eine engere Verteidigungskooperation zu Stellungen an vorderster Front im strategischen Wettbewerb zu machen.