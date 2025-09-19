Südkoreas Militär: Nordkorea bereitet große Militärparade zum Gründungstag der Arbeiterpartei vor

Photo : KBS News

Nordkorea bereitet laut dem südkoreanischen Militär eine groß angelegte Militärparade vor, um den 80. Gründungstag der Arbeiterpartei am 10. Oktober zu feiern.Es gebe Anzeichen dafür, dass Nordkorea eine Militärparade mit Zehntausenden Teilnehmern vorbereite. Die Entwicklungen verfolge das Militär mit Aufmerksamkeit, teilte der Vereinigte Generalstab am Donnerstag vor der Presse mit.Es gebe Bewegungen von Fahrzeugen oder einigen Militärgeräten. Jedoch seien noch keine besonderen Waffensysteme gesichtet worden, die einer Erklärung bedürfen würden, hieß es.Es wird von der Möglichkeit gesprochen, dass Nordkorea bei der möglichen Parade seine in Entwicklung befindliche neue Interkontinentalrakete Hwasong-20 präsentieren wird. Auch ein Test dieser Rakete vor oder nach der Heerschau gilt als möglich.