Präsident Lee verspricht Einsatz für Rechte und Sicherheit von Auslandskoreanern

Photo : YONHAP News

Präsident Lee Jae Myung will sich für den besseren Schutz der Rechte und Interessen sowie der Sicherheit der Auslandskoreaner einsetzen.Die entsprechende Zusage machte er am Donnerstag bei einer Zeremonie zum 19. World Korean Day, der jährlich am 5. Oktober begangen wird.Die Regierung werde keine praktische Unterstützung in den Bereichen Bildung, Kultur und Netzwerke scheuen, damit die Auslandskoreaner der nächsten Generation zu global führenden Personen würden, ohne dabei die nationale Identität zu verlieren, erklärte er.Lee will sich außerdem mit dem Wunsch der Auslandskoreaner auseinandersetzen, die Altersgrenze für den Erwerb der doppelten Staatsangehörigkeit zu senken. Lee will sich demnach für einen sozialen Konsens in der Frage einsetzen.Er erinnerte an die 120-jährige Geschichte der Auswanderung der Koreaner und würdigte die Auslandskoreaner für ihren Beitrag zur Entwicklung der Republik Korea.