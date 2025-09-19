Zum Menü Zum Inhalt

Politik

Militärübung Hoguk auf November verschoben

Write: 2025-10-02 14:00:37Update: 2025-10-02 14:38:35

Militärübung Hoguk auf November verschoben

Photo : YONHAP News

Das südkoreanische Militär hat das ursprünglich für Oktober vorgesehene Manöver Hoguk auf November verschoben.

Die Entscheidung gab der Vereinigte Generalstab (JCS) am Donnerstag bekannt.

Die jährliche, groß angelegte Feldübung sollte ursprünglich vom 20. bis 24. Oktober stattfinden. Aufgrund einer Terminänderung wird sie erst vom 17. bis 21. November abgehalten. 

Die Entscheidung begründete der Generalstab mit dem für Ende Oktober vorgesehenen APEC-Gipfel 2025 in Gyeongju. Um Bedingungen für eine reibungslose und erfolgreiche Austragung der Veranstaltung auf nationaler Ebene sicherzustellen, müsse eine gründliche militärische Bereitschaft aufrechterhalten werden. 

Das Manöver Hoguk ist eine jährliche Übung zur Verbesserung der Fähigkeit von Heer, Marine und Luftwaffe zur Durchführung gemeinsamer Operationen und zum Aufbau von militärischer Bereitschaft. Auch US-Truppen in Korea nahmen in der Vergangenheit daran teil.
