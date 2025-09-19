Gerichtsverhandlung gegen Yoon wegen Hochverrats erstmals live übertragen

Photo : YONHAP News

Der Gerichtsprozess gegen Ex-Präsident Yoon Suk Yeol wegen des Vorwurfs des Hochverrats ist erstmals live übertragen worden.Dies erlaubte das zuständige Richtergremium unter Berücksichtigung des Rechts der Öffentlichkeit auf Information.Die Verhandlung wurde um 10.10 Uhr am Donnerstag eröffnet. Yoon ist dem Termin erneut ferngeblieben, damit bereits das 13. Mal in Folge.Es geht um die Vorwürfe gegen ihn, Anführer einer Rebellion gewesen zu sein und zur Behinderung der Ausübung von Rechten anderer seine Macht missbraucht zu haben.Das Richtergremium erklärte, die Verhandlung in Abwesenheit des Angeklagten durchzuführen. Denn ein zügiger Gerichtsprozess sei besser als eine Verzögerung wegen der Frage der An- und Abwesenheit des Angeklagten.Das zuständige Ermittlerteam hatte aufgrund des Gesetzes zur Einsetzung eines Sonderstaatsanwalts für Ermittlungen zum Vorwurf des Hochverrats beantragt, die heutige Verhandlung übertragen zu lassen.Das Richtergremium gab am Mittwoch dem Antrag statt, beschloss jedoch, dass die Verhandlung lediglich vor Beginn der Zeugenvernehmung gestreamt werden darf.