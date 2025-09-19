Zum Menü Zum Inhalt

Wirtschaft

Kospi steigt erstmals über 3.500 Punkte

Write: 2025-10-02 15:44:23Update: 2025-10-02 16:17:35

Kospi steigt erstmals über 3.500 Punkte

Photo : YONHAP News

Der Leitindex Kospi ist erstmals über 3.500 Punkte gestiegen.

Der Index ging am Donnerstag mit einem Plus von 2,7 Prozent bei 3.549,21 Zählern aus dem Handel.

Grund für den Anstieg war vor allem die positiv aufgenommene Nachricht über eine neue Partnerschaft zwischen OpenAI und den koreanischen Chipherstellern Samsung Electronics and SK hynix.

Aufgrund von makroökonomischen und politischen Faktoren, darunter der Shutdown in den USA und stockende Handelsgespräche, würden sich die Investoren auf künstliche Intelligenz, Halbleiter und andere führende Sektoren konzentrieren, wurde Han Ji-young
von Kiwoom Securities von der Nachrichtenagentur Yonhap zitiert.
