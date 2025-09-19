Zum Menü Zum Inhalt

Politik

China baut Infrastruktur für Nordkorea-Tourismus am Paektu-Gebirge aus

Write: 2025-10-03 11:12:29Update: 2025-10-03 14:54:05

Photo : YONHAP News

China baut seine Grenz- und Verkehrsinfrastruktur aus, damit chinesische Touristen die nordkoreanische Tourismuszone Samjiyon am Paektu-Berg leichter erreichen können.

Dies teilte am Freitag unter anderem die Kreisregierung von Antu in der Autonomen Präfektur Yanbian der Provinz Jilin mit. Demnach errichtet China am Grenzposten Shuangmufeng einen Straßengrenzübergang mit Zollabfertigung und baut die Verbindungsstraßen aus. 

Ebenfalls am Freitag ging die Hochgeschwindigkeitsstrecke Shenyang–Baishan in Betrieb, die Gebiete in Nordostchina in Ost-West-Richtung entlang der Grenze zu Nordkorea miteinander verbindet. Dadurch verbessert sich die Anbindung von Peking und anderen Regionen an die Grenzgebiete. Dort wird insbesondere am Paektu-Berg mit einer Belebung des Tourismus gerechnet.

Die Maßnahmen lassen erkennen, dass künftig ein Teil des zusätzlichen Besucheraufkommens nach Nordkorea gelenkt werden soll.
