Regierung will Chuseok-Feiertage als „goldene Zeit“ für IT-Wiederherstellung nutzen

Photo : YONHAP News

Die Regierung will die siebentägigen Chuseok-Feiertage als „goldene Zeit“ für die Wiederherstellung der jüngst lahmgelegten IT-Systeme der Verwaltung nutzen.Das erklärte Innenminister Yun Ho-jung, zugleich Leiter des Zentralen Hauptquartiers für Katastrophenschutz und Sicherheitsmaßnahmen, am Freitag. Die Regierung werde während der Feiertage dafür sorgen, dass es zu keinen Ausfällen bei Verwaltungsdiensten und Sicherheitsaufgaben komme.Hintergrund ist der Brand beim Nationalen Dienst für Informationsressourcen (NIRS) in der vergangenen Woche. Noch immer kommt es deswegen in den Rechnersystemen der Verwaltung zu Störungen. Derzeit sind mehr als 800 Fachkräfte und Beamte mit der Wiederherstellung befasst. Die Wiederherstellungsquote liegt bei 17,8 Prozent.Mit dem Präsidialamt und den für Haushaltsfragen zuständigen Behörden werden Gespräche geführt, damit finanzielle Reserven freigegeben werden. Mit dem zusätzlichen Geld soll das Rechenzentrum in Daejeon saniert werden. Der besonders stark betroffene Rechnerraum 7-1 soll in die NIRS-Zentrale in Daegu verlegt werden.