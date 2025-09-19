Sechs von zehn Südkoreanern verzichten auf Chuseok-Ahnenritual

Photo : KBS News

Sechs von zehn Südkoreanern wollen in diesem Jahr zum Erntedankfest Chuseok keinen Tisch für das traditionelle Ahnenritual vorbereiten.Laut einer Online-Umfrage des Koreanischen Wirtschaftsinstituts für den ländlichen Raum unter 1.000 Personen ab 20 Jahren in 17 Provinzen gaben lediglich 40,4 Prozent an, einen Tisch für das Ahnenritual herzurichten. 2016 lag der Anteil noch bei 74,4 Prozent.Als Gründe nennt das Institut die Vereinfachung traditioneller Bräuche, die Zunahme von Kleinfamilien und veränderte Wertvorstellungen.Häufig kommen außerdem deutlich weniger Speisen auf den Tisch für das Ritual.Mit Blick auf die Zubereitung der Speisen gaben 58,4 Prozent an, die traditionellen Regeln in vereinfachter Form zu befolgen. 21,0 Prozent hielten sich strikt an die Bräuche, 14,9 Prozent stellten vor allem Lieblingsgerichte der Familie zusammen und 5,2 Prozent richteten sich nach den Vorlieben der Ahnen zu ihren Lebzeiten.