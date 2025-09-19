US-Heeresminister: US-Truppen in Korea müssen sowohl auf China als auch auf Nordkorea reagieren

Photo : YONHAP News

Nach Worten von US-Heeresminister Daniel P. Driscoll müssen die in Südkorea stationierten US-Truppen sowohl auf Bedrohungen aus China als auch aus Nordkorea reagieren.Bei einem Medientreffen am Mittwoch auf dem US-Stützpunkt Camp Humphreys in Pyeongtaek sagte Driscoll auf die Frage nach dem Hauptauftrag der US-Truppen in Korea, dieser betreffe eine doppelte Bedrohung, da sowohl China als auch Nordkorea grundlegende Gefahren darstellten.Die Äußerung steht im Zusammenhang mit dem Konzept einer größeren strategischen Flexibilität, nach der die US-Truppen nicht nur zur Abschreckung Nordkoreas, sondern auch zur Eindämmung Chinas eingesetzt werden könnten.Driscoll betonte zudem die besondere Partnerschaft im Rahmen der jahrzehntelangen Allianz zwischen Seoul und Washington.Man habe ein Maß an Vertrauen aufgebaut, das in anderen Bündnissen kaum vorzufinden sei, und könne sich auf die südkoreanischen Streitkräfte verlassen.