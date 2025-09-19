Südkorea und Kanada sprechen über Außen- und Verteidigungspolitik

Photo : Ministry of Foreign Affairs

Südkorea und Kanada haben erstmals im Zwei-plus-zwei-Format über Außen- und Verteidigungspolitik gesprochen.Die Gespräche auf Abteilungsleiterebene wurden per Videokonferenz geführt, wie das Außenministerium in Seoul am Donnerstag mitteilte.Für Südkorea nahmen Hong Ji-pyo, Leiter der Nordamerika-Abteilung im Außenministerium, und Lee Gwang-seok, Direktor für internationale Politik im Verteidigungsministerium, teil. Kanada wurde von Joya Donnelly, Leiterin der Nordostasien-Abteilung im Außenministerium, sowie Martin Larose, Direktor für Strategie zur internationalen Sicherheitspolitik im Verteidigungsministerium, vertreten.Beide Seiten wollen die Zusammenarbeit in der Verteidigung, der Rüstungsindustrie und bei Energielieferketten ausbauen sowie die Fähigkeit zur Reaktion auf Bedrohungen im Cyber- und Weltraum sowie hybride Bedrohungen stärken. Auch die multilaterale Kooperation, insbesondere im Rahmen der NATO, soll vertieft werden.Zudem vereinbarten sie, zügig einen Indopazifik-Dialog und Konsultationen zur Cyberpolitik aufzunehmen. Angestrebt wird außerdem eine zweite Zwei-plus-zwei-Runde auf Ministerebene.Beide Seiten wollen darauf hinarbeiten, dass der Besuch des kanadischen Premierministers Mark Carney am Rande des APEC-Gipfels in Gyeongju einen wichtigen Impuls für die bilateralen Beziehungen geben wird.