Vereinigungsminister Chung nimmt an Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit teil

Photo : KBS News

Vereinigungsminister Chung Dong-young hat als Vertreter Südkoreas an den Feierlichkeiten zum 35. Jahrestag der Deutschen Einheit teilgenommen.Bei den Feierlichkeiten am 3. Oktober in Saarbrücken traf er Mitglieder der Bundesregierung und des Bundestags, darunter Bundeskanzler Friedrich Merz, Bundesratspräsidentin Anke Rehlinger und die Ostbeauftragte Elisabeth Kaiser. Chung bat um Unterstützung und Kooperation Deutschlands für die Nordkorea- und Vereinigungspolitik der südkoreanischen Regierung.Die Entwicklung der bilateralen Beziehungen zwischen Ost- und Westdeutschland in der Vergangenheit, die auf dem Politikwechsel hin zur gegenseitigen Anerkennung basiert habe, stelle in der aktuellen Situation eine zeitgemäße und wichtige Lehre für die koreanische Halbinsel dar, sagte er.Der Minister sicherte zu, ein „de facto friedliches Zwei-Staaten-Konzept“ anzustreben, um die feindselige Realität zwischen dem Süden und dem Norden auf der koreanischen Halbinsel zu überwinden und einen Weg der Änderung des Status quo hin zu Frieden zu beschreiten.Chung besuchte vom 28. September bis 4. Oktober Deutschland und Belgien.