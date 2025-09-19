Rüstungsmesse in Nordkorea: Kim Jong-un droht Südkorea

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat das dritte Jahr in Folge eine Rüstungsmesse veranstaltet, um den Entwicklungsstand seiner Waffensysteme zu demonstrieren.Die staatliche Nachrichtenagentur KCNA berichtete am Sonntag, dass die Ausstellung „Verteidigungsentwicklung - 2025“ am Samstag in Pjöngjang eröffnet worden sei.Auffälligste Neuheit ist eine ballistische Kurzstreckenrakete mit der Bezeichnung „Hwasong-11 Ma“. Die Rakete ist mit einem Hyperschallgleiter ausgerüstet, der eine Geschwindigkeit von mindestens Mach 5 erreichen kann. Experten gehen davon aus, dass der Gefechtskopf die südkoreanische Luftabwehr überwinden kann.Machthaber Kim Jong-un wies in seiner Rede auf verschiedene Übungen der Atomallianz zwischen Südkorea und den USA und die Verstärkung der US-Truppen in Korea hin. Daher habe Nordkorea besondere Ressourcen für wichtige Ziele zugeteilt.Südkorea müsse selbst beurteilen, ob sein Territorium ein sicherer Ort sei, sagte Kim laut dem Bericht.