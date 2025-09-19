Zum Menü Zum Inhalt

Suchen

Korean
Suchen

Deutsch

About KBS Go to KBS
Go Top

Innerkoreanisches

Rüstungsmesse in Nordkorea: Kim Jong-un droht Südkorea

Write: 2025-10-06 12:24:01Update: 2025-10-06 12:57:08

Rüstungsmesse in Nordkorea: Kim Jong-un droht Südkorea

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat das dritte Jahr in Folge eine Rüstungsmesse veranstaltet, um den Entwicklungsstand seiner Waffensysteme zu demonstrieren.

Die staatliche Nachrichtenagentur KCNA berichtete am Sonntag, dass die Ausstellung „Verteidigungsentwicklung - 2025“ am Samstag in Pjöngjang eröffnet worden sei.

Auffälligste Neuheit ist eine ballistische Kurzstreckenrakete mit der Bezeichnung „Hwasong-11 Ma“. Die Rakete ist mit einem Hyperschallgleiter ausgerüstet, der eine Geschwindigkeit von mindestens Mach 5 erreichen kann. Experten gehen davon aus, dass der Gefechtskopf die südkoreanische Luftabwehr überwinden kann. 

Machthaber Kim Jong-un wies in seiner Rede auf verschiedene Übungen der Atomallianz zwischen Südkorea und den USA und die Verstärkung der US-Truppen in Korea hin. Daher habe Nordkorea besondere Ressourcen für wichtige Ziele zugeteilt. 

Südkorea müsse selbst beurteilen, ob sein Territorium ein sicherer Ort sei, sagte Kim laut dem Bericht.
Liste

Die Redaktion empfiehlt

Close

Diese Webseite verwendet Cookies und andere Techniken, um die Servicequalität zu verbessern. Die fortgesetzte Nutzung der Webseite gilt als Zustimmung zur Anwendung dieser Techniken und zu den Richtlinien von KBS. Mehr >