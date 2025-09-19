Präsident Lee verspricht zum Erntedankfest Chuseok Einsatz für besseres Auskommen des Volks

Photo : YONHAP News

Präsident Lee Jae Myung hat zum Erntedankfest Chuseok sein Engagement für ein besseres Auskommen aller Bürger bekräftigt.In einer am Samstag in sozialen Netzwerken veröffentlichten Grußbotschaft zu Chuseok trat Lee zusammen mit seiner Gattin Kim Hea Kyung auf. Hangawi (Chuseok) sei eine Zeit, in der man sich ein gesegnetes Jahr wünsche und Hoffnung für die Zukunft hege. Jedoch gebe es noch große Schwierigkeiten, was den Lebensunterhalt der Bevölkerung anbelange.Als Präsident, der für das Leben der Bürger verantwortlich sein müsse, empfinde er ein enormes Verantwortungsgefühl. Er werde in Staatsangelegenheiten sein Bestes tun, damit die Bürger, die mit schwierigen Lebensbedingungen zu kämpfen hätten, entlastet würden und alle über einen üppigeren Haushalt verfügen könnten, betonte Lee.Er werde keine Bemühungen scheuen, um sicherzustellen, dass das Land mitsamt seiner Industrie wieder wachsen und einen gewaltigen Sprung nach vorne machen könne. Jedoch sei er auch zuversichtlich, dass dank der Geschlossenheit der Bürger und ihres gemeinsamen Wunsches nach einer besseren Zukunft alle Schwierigkeiten überwunden werden könnten.