Lee Jung-jae erhält als erster Koreaner Chaplin Award Asia

Photo : YONHAP News

Schauspieler Lee Jung-jae hat als erster Südkoreaner den Chaplin Award, eine prestigeträchtige Ehrenauszeichnung in der globalen Kinowelt, erhalten.Bei der Preisverleihung des Chaplin Award Asia am Freitag in Singapur sei Lee zum Gewinner gekürt worden, teilte seine Agentur am Samstag mit.Die Chaplin Awards werden von der Organisation Film at Lincoln Center in den USA vergeben. Die Auszeichnung wurde 1972 ins Leben gerufen, um die Rückkehr von Charlie Chaplin aus dem Exil in die USA zu feiern.Im ersten Jahr erhielt Chaplin selbst den Preis. Jährlich werden Personen mit anerkannten Verdiensten um die globale Kinowelt damit ausgezeichnet.Im Jahr 2018 wurde der Chaplin Award Asia eingeführt, der jährlich an eine Person geht. Bisher gewannen hauptsächlich chinesische Filmemacher und Schauspieler wie Zhang Yimou und Tony Leung Chiu-Wai den Preis.