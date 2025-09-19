Trump wird möglicherweise am 29. Oktober Südkorea besuchen

Photo : YONHAP News

US-Präsident Donald Trump wird voraussichtlich am 29. Oktober, noch vor Beginn des APEC-Gipfels, nach Südkorea kommen.Der Südkorea-Besuch von Trump war am 19. September offiziell gemacht worden. Er selbst hatte in sozialen Netzwerken mitgeteilt, dass er und Chinas Staatspräsident Xi Jinping vereinbart hätten, beim APEC-Gipfel in Südkorea zusammenzutreffen.Zurzeit wird davon ausgegangen, dass Trump am Gipfel des südostasiatischen Staatenbundes ASEAN am 26. und 27. Oktober in Malaysia teilnimmt. Anschließend werde er zu einem dreitägigen Besuch nach Japan weiterreisen und am 29. Oktober in Südkorea eintreffen. Er werde Südkorea einen ein- oder zweitägigen Besuch abstatten.Sollte diese Option verwirklicht werden, wird er offenbar der Eröffnungsfeier des APEC-Gipfels am 31. Oktober und der Plenarsitzung am 1. November in Gyeongju fernbleiben.Ein Beamter des Präsidialamtes in Seoul sagte, dass mit den USA über die Einzelheiten des Besuchsprogramms von Trump, wie ein bilaterales Spitzentreffen, gesprochen werde. Auch über die Teilnahme am APEC-Treffen werde beraten.