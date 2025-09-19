Industrieminister sieht gemeinsames Verständnis mit USA über Sensibilität des koreanischen Devisenmarktes

Photo : YONHAP News

Industrieminister Kim Jung-kwan sieht ein gemeinsames Verständnis mit den USA über die Sensibilität des koreanischen Devisenmarktes.Dass in der Frage weitgehende Übereinstimmung herrsche, habe er in seinem jüngsten Gespräch mit US-Handelsminister Howard Lutnick feststellen können, sagte Kim nach seiner Rückkehr aus den USA am frühen Montagmorgen am Flughafen Incheon gegenüber Reportern. Mit Lutnick hatte er sich am Samstag (Ortszeit) getroffen.Über die Auswirkungen auf den südkoreanischen Devisenmarkt im Falle massiver Investitionen in den USA hätten beide Seiten ein gemeinsames Verständnis erzielt. Sie hätten die nationalen Interessen, die Marktstabilität und die Bedeutung der bilateralen Beziehungen erörtert, hieß es.Was die Art und Weise koreanischer Investitionen in den USA angehe, würden beide Seiten zurzeit noch Meinungsverschiedenheiten abbauen. Beim letzten Treffen seien Details wie Anteile der Investitionen und Garantien aber noch nicht besprochen worden, hieß es weiter.Beide Länder seien dabei, ihre Differenzen zu verringern. Er werde in naher Zukunft erneut mit Minister Lutnick zusammentreffen, fügte Kim hinzu.