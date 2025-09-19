Generalstabschef fordert feste militärische Bereitschaft während Chuseok-Feiertagen

Photo : KBS News

Der Vorsitzende des Vereinigten Generalstabs (JCS) Südkoreas, Jin Yong-sung, hat am Montag die Streitkräfte dazu aufgerufen, während der Chuseok-Feiertage eine feste militärische Bereitschaft aufrechtzuerhalten.Den Aufruf unterbreitete Jin laut dem JCS während eines Telefonats mit Soldaten und Zivilbeschäftigten von Truppeneinheiten, die für Operationen zu Lande, zu Wasser, in der Luft und im Cyberraum sowie für die Terrorismusbekämpfung zuständig sind.Er würdigte, dass die Truppen mit dem Pflichtbewusstsein zur Verteidigung des Landes und zum Schutz von Leben und Vermögen der Bürger auch während der Chuseok-Feiertage ihre Verantwortung erfüllen. Dank ihnen könnten die Bürger die Feiertage in Frieden und mit Vertrauen in das Militär verbringen.Er forderte, eine volle Einsatzbereitschaft aufzubauen, um selbst geringfügige Veränderungen seitens des Feindes genau beobachten und proaktiv und rasch reagieren zu können.Es sei der Auftrag des Militärs, in jeder Situation eine unerschütterliche militärische Bereitschaft zu bewahren. Beste Bemühungen müssten unternommen werden, um über die Fähigkeit und Bereitschaft zu verfügen, die notfalls ohne Zögern vor Ort durch Taten nachgewiesen werden könnten, so der Generalstabschef weiter.