Korean
Deutsch

Seoul begrüßt Fortschritte für Beendigung von Gaza-Konflikt

Write: 2025-10-06 14:29:26Update: 2025-10-06 15:21:59

Südkorea hat begrüßt, dass in den Verhandlungen über den Friedensplan von US-Präsident Donald Trump für den Gazastreifen aufgrund der teilweisen Zustimmung der Hamas Fortschritte erzielt wurden. 

Die Regierung der Republik Korea begrüße die Fortschritte, die im Rahmen des umfassenden Plans von US-Präsident Trump zur Beendigung des Gaza-Konflikts erzielt worden seien, hieß es in einer Stellungnahme des Sprechers des Außenministeriums am Samstag. 

Seoul fordere die Parteien dringend auf, sich rasch auf die Umsetzung von Folgemaßnahmen zu einigen, damit die Fortschritte zu einem Waffenstillstand im Gazastreifen, der Freilassung aller Geiseln und einer Verbesserung der humanitären Lage führen würden. 

Die Regierung werde sich weiterhin aktiv an den Bemühungen der internationalen Gemeinschaft zur Förderung des Friedens im Nahen Osten beteiligen, hieß es weiter.
