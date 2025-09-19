Neue südkoreanische Botschafterin will Bündnis mit USA festigen

Photo : YONHAP News

Südkoreas neue Botschafterin in den USA, Kang Kyung-wha, hat zugesichert, das Bündnis zwischen beiden Ländern weiterzuentwickeln.Laut der Botschaft in Washington wies Kang bei ihrer Amtsantrittsfeier am Montag (Ortszeit) darauf hin, dass die südkoreanische Regierung eine Regierung der Volkssouveränität sei. Sie räume einer Politik, die durch Demokratie, gesunden Menschenverstand und Pragmatismus zum Leben der Menschen beitrage, oberste Priorität ein. Diese Staatsphilosophie werde auch in der Diplomatie verfolgt.Obwohl es komplexe globale Herausforderungen gebe, werde die Regierung zügig mit pragmatischer, an nationale Interessen ausgerichteter Diplomatie reagieren, sagte Kang. Wie die Botschaft mitteilte, betonte sie, dass das Bündnis zwischen Südkorea und den USA die Grundlage dieser pragmatischen Diplomatie bilde.Die Allianz zwischen Südkorea und den USA sei in den letzten mehr als 70 Jahren über ein einfaches Militärbündnis hinaus gegangen. Sie habe sich zu einem zukunftsorientierten, umfassenden strategischen Bündnis entwickelt, das auf den drei Säulen Sicherheit, Wirtschaft und Spitzentechnologie beruhe. Kang versprach, sie wolle das Bündnis in Zukunft weiter festigen.