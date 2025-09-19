Nordkoreas Machthaber Kim gratuliert Putin zum Geburtstag

Photo : YONHAP News

Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un hat dem russischen Präsidenten Wladimir Putin zu dessen Geburtstag am Dienstag eine Glückwunschbotschaft gesandt.Laut der nordkoreanischen Nachrichtenagentur KCNA lobte Kim darin, dass die Russische Föderation dank Putins weiser Führung und patriotischer Hingabe heute als Weltmacht mit einem starken politischen System und robuster, nationaler Stärke glänze.Kim betonte, er zweifele nicht daran, dass die Bündnisbeziehungen zwischen Nordkorea und Russland, die sich in einer großen Blütezeit befinden würden, dank der freundschaftlichen Beziehungen und der engen kameradschaftlichen Bindungen zwischen ihnen beiden auch in Zukunft unveränderlich fortgeführt würden. Sie würden einen bedeutenden Beitrag dazu leisten, den umfassenden Ausbau sowie die Entwicklung der bilateralen Beziehungen kraftvoll voranzutreiben und eine gerechte, multipolare Weltordnung zu schaffen.Der Teil über das Leisten eines bedeutenden Beitrags zur Schaffung einer gerechten, multipolaren Weltordnung ist neu in der diesjährigen Botschaft. In Kims Glückwunschbotschaft an Putin vom Vorjahr gab es keine solche Formulierung.Kim sprach Putin außerdem mit der Bezeichnung „mein engster Kamerad“ an und demonstrierte damit die besondere Beziehung zwischen ihnen.