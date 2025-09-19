Allgemeines Krankenhaus Pjöngjang in Nordkorea fertiggestellt

Photo : YONHAP News

Das Allgemeine Krankenhaus Pjöngjang ist rund fünfeinhalb Jahre nach Baubeginn fertiggestellt worden.Die Zeremonie aus diesem Anlass habe am Montag in Anwesenheit von Machthaber Kim Jong-un stattgefunden. Dies berichtete die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA am Dienstag.Der Bau des Allgemeinen Krankenhauses Pjöngjang ist ein lang ersehntes Projekt von Kim. Bei der Spatenstichfeier im März 2020 hatte er die Fertigstellung bis Oktober jenes Jahres angeordnet. Diese war aufgrund der Materialknappheit und der Corona-Pandemie verschoben worden.Bei der Einweihungsfeier brachte Kim in einer Rede seine Freude zum Ausdruck. Das Projekt habe immer an erster Stelle der Liste der Dinge gestanden, die er am meisten habe umsetzen wollen, sagte er.Kim verwies dabei auch auf den Mangel an Erfahrung des medizinischen Personals. Der Betrieb solle ab November normalisiert werden, nachdem die Ausrüstung in vollem Maße bewertet worden sei, sagte er. Damit wurde quasi angeordnet, das Krankenhaus im November zu eröffnen.