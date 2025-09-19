Zum Menü Zum Inhalt

Suchen

Korean
Suchen

Deutsch

About KBS Go to KBS
Go Top

Internationales

Putin will Delegation zu APEC-Gipfel in Südkorea entsenden

Write: 2025-10-07 12:40:10Update: 2025-10-07 14:18:51

Putin will Delegation zu APEC-Gipfel in Südkorea entsenden

Photo : YONHAP News

Der russische Präsident Wladimir Putin hat angeordnet, zum APEC-Gipfel Ende Oktober im südkoreanischen Gyeongju eine Delegation zu entsenden. 

Das berichtete die russische Nachrichtenagentur Sputnik. Dem Bericht zufolge wird der stellvertretende Ministerpräsident Alexei Overchuk die Delegation leiten. 

Südkorea, das dieses Jahr den Vorsitz der APEC innehat, hatte den Staats- und Regierungschefs aller APEC-Mitglieder, einschließlich Russlands, Einladungen gesandt. 

Putin reist jedoch kaum ins Ausland, da gegen ihn der Haftbefehl des Internationalen Strafgerichtshofs wegen Vorwurf von Deportationen ukrainischer Kinder nach Russland vorliegt. 

Seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine im Jahr 2022 ist Putin internationalen Treffen in den meisten Fällen ferngeblieben oder hat per Videoschaltung daran teilgenommen.
Liste

Die Redaktion empfiehlt

Close

Diese Webseite verwendet Cookies und andere Techniken, um die Servicequalität zu verbessern. Die fortgesetzte Nutzung der Webseite gilt als Zustimmung zur Anwendung dieser Techniken und zu den Richtlinien von KBS. Mehr >