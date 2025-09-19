Putin will Delegation zu APEC-Gipfel in Südkorea entsenden

Photo : YONHAP News

Der russische Präsident Wladimir Putin hat angeordnet, zum APEC-Gipfel Ende Oktober im südkoreanischen Gyeongju eine Delegation zu entsenden.Das berichtete die russische Nachrichtenagentur Sputnik. Dem Bericht zufolge wird der stellvertretende Ministerpräsident Alexei Overchuk die Delegation leiten.Südkorea, das dieses Jahr den Vorsitz der APEC innehat, hatte den Staats- und Regierungschefs aller APEC-Mitglieder, einschließlich Russlands, Einladungen gesandt.Putin reist jedoch kaum ins Ausland, da gegen ihn der Haftbefehl des Internationalen Strafgerichtshofs wegen Vorwurf von Deportationen ukrainischer Kinder nach Russland vorliegt.Seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine im Jahr 2022 ist Putin internationalen Treffen in den meisten Fällen ferngeblieben oder hat per Videoschaltung daran teilgenommen.