Auftritt in Fernsehshow: Präsident Lee wirbt für koreanische Küche

Photo : YONHAP News

Präsident Lee Jae Myung und First Lady Kim Hea Kyung sind anlässlich des Erntedankfestes Chuseok in einer Kochshow aufgetreten, um für die koreanische Küche zu werben.In der am Montag ausgestrahlten Unterhaltungssendung „Please Take Care of My Refrigerator“ des Senders JTBC betonte Lee, die Kultur sei ein wichtiges Gut für Korea. Dabei seien zwar K-Pop und Fernsehserien wichtig, das Essen sei jedoch der echte Kern.Der Staatschef begründete seinen Auftritt mit der Hoffnung, dazu beizutragen, die koreanische Küche bei Zuschauern in der ganzen Welt bekannt zu machen und K-Food zu exportieren.Als Kochthemen wählte Lee „K-Food, das man in der Welt bekannt machen möchte“ und „Siraegi als koreanische Zutat, die man weltweit bekannt machen möchte“. Siraegi sind getrocknete Rettichblätter und -stängel.Lee erklärte, Siraegi sei für ihn eine Nahrung der Erinnerung und darüber hinaus lecker, gesund und reich an Vitaminen. Die Auswahl führte er auch auf die Möglichkeit zurück, Siraegi mit Korea als Herkunftsland zu exportieren.