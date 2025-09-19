BTS-Mitglied RM und US-Kunstmuseum SFMOMA veranstalten Sonderausstellung

Photo : YONHAP News

RM, Mitglied der K-Pop-Gruppe BTS, beteiligt sich an einer Sonderausstellung des San Francisco Museum of Modern Art (SFMOMA).Seine Agentur BigHit Music teilte mit, dass RM und das SFMOMA nächstes Jahr die Sonderausstellung „RM X SFMOMA“ veranstalten würden.Die Ausstellung soll vom Oktober 2026 bis Februar 2027 stattfinden. Dabei werden über 200 Kunstwerke aus der Privatsammlung von RM und dem Besitz des Museums ausgestellt.Zur Sammlung des K-Pop-Interpreten gehören laut Informationen mehrere Werke von Meistern der zeitgenössischen Kunst Koreas und angesehenen, internationalen Künstlern.RM wird sich zudem als Kurator beteiligen.