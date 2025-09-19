BTS-Mitglied RM und US-Kunstmuseum SFMOMA veranstalten Sonderausstellung

RM, Mitglied der K-Pop-Gruppe BTS, beteiligt sich an einer Sonderausstellung des San Francisco Museum of Modern Art (SFMOMA).
Seine Agentur BigHit Music teilte mit, dass RM und das SFMOMA nächstes Jahr die Sonderausstellung „RM X SFMOMA“ veranstalten würden.
Die Ausstellung soll vom Oktober 2026 bis Februar 2027 stattfinden. Dabei werden über 200 Kunstwerke aus der Privatsammlung von RM und dem Besitz des Museums ausgestellt.
Zur Sammlung des K-Pop-Interpreten gehören laut Informationen mehrere Werke von Meistern der zeitgenössischen Kunst Koreas und angesehenen, internationalen Künstlern.
RM wird sich zudem als Kurator beteiligen.