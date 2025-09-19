China entsendet Premier Li zu Feierlichkeiten zum Gründungstag nordkoreanischer Partei

Photo : YONHAP News

Chinas Ministerpräsident Li Qiang reist diese Woche nach Nordkorea, um an den Feierlichkeiten zum 80. Gründungstag der Arbeiterpartei teilzunehmen.Das gaben beide Länder gleichzeitig bekannt.Die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA berichtete am Dienstag, Li werde eine Partei- und Regierungsdelegation anführen und auf Einladung der nordkoreanischen Regierung an den Feierlichkeiten teilnehmen. Dies stelle einen offiziellen Freundschaftsbesuch dar.Das chinesische Außenministerium gab ebenfalls am Dienstag bekannt, dass Li auf Einladung des Zentralkomitees der Partei der Arbeit Koreas und der Regierung der Demokratischen Volksrepublik Korea vom 9. bis 11. Oktober dem Land einen offiziellen Freundschaftsbesuch abstatte. Er werde an den Feierlichkeiten zum 80. Gründungstag der Arbeiterpartei teilnehmen.Li ist Nummer zwei in der Machthierarchie Chinas. An der Militärparade zum 70. Gründungstag der Arbeiterpartei in Pjöngjang im Jahr 2015 hatte Liu Yunshan, damals ständiges Mitglied des Politbüros der Kommunistischen Partei Chinas und Nummer fünf in der Machthierarchie, teilgenommen.In Südkorea wurde von der Möglichkeit gesprochen, dass Chinas Staatspräsident Xi Jinping aus diesem Anlass Pjöngjang besuchen würde. Stattdessen wird er voraussichtlich am APEC-Gipfel Ende Oktober im südkoreanischen Gyeongju teilnehmen.