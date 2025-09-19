Zahl ausländischer Besucher von N Seoul Tower dank „KPop Demon Hunters“ stark gestiegen

Photo : YONHAP News

Offenbar dank der großen Beliebtheit des Animationsfilms „KPop Demon Hunters“ haben viel mehr ausländische Touristen den Fernsehturm auf dem Berg Namsan in Seoul besucht.Der Sender YTN teilte am Montag mit, dass im September 79.200 ausländische Touristen die Aussichtsplattform des „YTN Seoul Tower“ (N Seoul Tower) aufgesucht hätten. Dies seien 50,6 Prozent mehr im Vorjahresvergleich.Dies entspricht zudem dem höchsten Monatsstand im Zeitraum von 2024 bis September 2025.YTN führte das Ergebnis auf die Beliebtheit von „KPop Demon Hunters“ zurück. In dem Animationsfilm kommt der Aussichtsturm als Ort vor, an dem die K-Pop-Gruppe Huntr/x den Anführer der Dämonen, Gwi-Ma, besiegt.