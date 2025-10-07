Präsident Lee bekräftigt Entschlossenheit für besseres Leben des Volkes

Photo : YONHAP News

Präsident Lee Jae Myung hat sein Engagement dafür bekräftigt, den Bürgern ein besseres Leben zu ermöglichen.Er sei entschlossen, nichts zu scheuen, selbst einen kleinsten Beitrag zum Leben der Bürger leisten zu können. Dabei wolle er auch hinnehmen, dass jemand mit dem Finger auf ihn zeige oder ihn missverstehe, schrieb Lee am Dienstag auf den Plattformen Instagram und X.Er verspreche noch einmal, dass er sich mit einem demütigeren Herzen und größerer Sorgfalt um das Heute der Bürger und das Morgen des Lebensunterhalts der Bevölkerung kümmern werde, betonte Lee.Es wird davon ausgegangen, dass der Staatschef mit diesen Äußerungen seinen Willen hervorheben wollte, unabhängig von der politischen Philosophie oder dem Lager bei der Staatsführung lediglich auf die Verbesserung des Lebens der Bürger abzuzielen. Auch wollte er offenbar betonen, dass er bei den Zollverhandlungen mit den USA die nationalen Interessen niemals aufgeben wird.