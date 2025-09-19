Gewichtheben-WM: Nordkoreanerin Song Kuk-hyang holt Gold mit neuem Weltrekord

Photo : YONHAP News

Bei den Weltmeisterschaften im Gewichtheben sicherte sich die Nordkoreanerin Song Kuk-hyang mit einem Weltrekord den Titel.Bei der WM 2025 in Førde (Norwegen) gewann Song am Dienstag (Ortszeit) in der Gewichtsklasse bis 69 Kilogramm der Frauen mit insgesamt 270 Kilogramm (120 Kilo im Reißen und 150 Kilo im Stoßen). Damit lag sie 29 Kilo vor der Zweitplatzierten Julieth Rodríguez aus Kolumbien, die insgesamt 241 Kilogramm erzielte.In allen fünf Frauen-Wettkampfklassen, die bis Dienstag ausgetragen wurden, gingen die Siege an Athletinnen aus Nordkorea.In der Gewichtsklasse bis 88 Kilo der Männer holte Ro Kwang-ryol aus Nordkorea mit insgesamt 377 Kilo (162 Kilo beim Reißen und 215 Kilo beim Stoßen) Silber.