FTSE Russell bestätigt erneut Aufnahme Südkoreas in Anleiheindex WGBI ab April 2026

Photo : YONHAP News

Der globale Indexanbieter FTSE Russell hat angekündigt, Südkorea wie geplant ab April 2026 in den World Government Bond Index (WGBI) aufzunehmen.FTSE Russell bestätigte am Dienstag (Ortszeit) den Zeitplan für die Aufnahme Südkoreas in den Index, den es bei seiner Überprüfung im März dieses Jahres vorgelegt hatte. Demnach wird die Aufnahme im April 2026 eingeleitet und soll bis November 2026 abgeschlossen sein.Der Indexanbieter hatte zuvor im Oktober letzten Jahres angekündigt, Südkorea ab November dieses Jahres in den WGBI aufzunehmen. Im März wurde der Termin jedoch auf April 2026 verschoben, während der Abschluss der Aufnahme weiterhin für November 2026 geplant bleibt.WGBI zählt zu den drei wichtigsten Anleiheindizes der Welt, an denen sich institutionelle Anleger weltweit richten. Es wird erwartet, dass die Aufnahme in den Index einen Kapitalzufluss aus Industrienationen sowie niedrigere Kosten für die Beschaffung von Staatsanleihen zur Folge haben wird.