Nordkoreas Machthaber trifft sich mit laotischem Staatspräsidenten

Photo : YONHAP News

Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un ist am Dienstag in Pjöngjang mit Thongloun Sisoulith, Staatspräsident von Laos, zu einem Gespräch zusammengetroffen.Das berichtete die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA am Mittwoch.Sisoulith reiste nach Nordkorea, um an den Feierlichkeiten zum 80. Gründungstag der herrschenden Arbeiterpartei teilzunehmen.Kim sagte bei dem Treffen, dass der Nordkorea-Besuch von Präsident Sisoulith ein Zeichen der vollen Unterstützung und Ermutigung der laotischen Partei, Regierung und des Volkes für die Errungenschaften der nordkoreanischen Partei und des Volkes sei.Der laotische Präsident sagte, Laos bleibe stets ein enger Freund des brüderlichen nordkoreanischen Volkes. Es sei die konsequente Position der Staatsführung von Laos, die freundschaftlichen und kooperativen Beziehungen zwischen beiden Parteien sowie zwischen beiden Ländern weiterzuentwickeln.Bei den Feierlichkeiten zum Gründungstag der Arbeiterpartei werden auch der chinesische Ministerpräsident Li Qiang und der stellvertretende Leiter des Sicherheitsrates der Russischen Föderation, Dmitri Medwedew, erwartet. Ebenfalls zu den Gästen zählt Tô Lâm, der Generalsekretär der Kommunistischen Partei Vietnams.