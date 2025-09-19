Soundtrack zu ‚KPop Demon Hunters‘ erreicht gleichzeitig Spitzenpositionen in den Single- und Albumcharts von Billboard

Photo : ⓒ Netflix, Inc.

Der Original-Soundtrack zum Netflix-Animationsfilm „KPop Demon Hunters“ hat die wichtigsten US-Single- und Albumcharts gleichzeitig erobert.Laut den neuesten Billboard-Charts, die am Dienstag (Ortszeit) veröffentlicht wurden, verteidigte „Golden“ aus dem Film die Spitze der Hot 100.Das Soundtrack-Album zu "KPop Demon Hunters" kletterte um einen Rang auf Platz 1 der Billboard 200 Charts und erreichte zum zweiten Mal die Spitzenposition.Die Filmmusik zum Animationsfilm hatte bereits im September gleichzeitig die Billboard Hot 100 und die Billboard 200 erobert.In dieser Woche sind insgesamt acht Lieder aus dem Film in den Hot 100-Charts vertreten.