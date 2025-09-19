Washington hofft auf die Rolle Südkoreas bei der Eindämmung Chinas

Photo : YONHAP News

Die US-Regierung unter Donald Trump fordert Südkorea immer deutlicher dazu auf, eine Rolle bei der Eindämmung Chinas zu spielen.Viele der Fähigkeiten Südkoreas könnten auch zur Abschreckung Chinas beitragen, sagte John Noh, stellvertretender Assistenzsekretär für Ostasien im US-Verteidigungsministerium, am Dienstag (Ortszeit).Die entsprechende Bemerkung machte Noh, der für das Amt des Assistenzsekretärs für Indopazifische Sicherheitsangelegenheiten nominiert wurde, in seinen schriftlichen Antworten auf Fragen des Senatsausschusses für Streitkräfte vor seiner Anhörung.Fähigkeiten der südkoreanischen Streitkräfte wie Langstreckenfeuer, integrierte Luft- und Raketenabwehr sowie Fähigkeiten für Weltraum- und elektronische Kriegsführung könnten einen bedeutenden Einfluss zur Stärkung der Abschreckung in der Region gegen beide Bedrohungen haben, sagte er. Beide Bedrohungen stehen für China und Nordkorea.Er fügte hinzu, dass Chinas Aktivitäten im Westmeer Koreas offenbar darauf abzielten, Südkorea einzuschüchtern. Sollte seine Ernennung bestätigt werden, werde er diese Aktivitäten überprüfen und geeignete Gegenmaßnahmen vorschlagen.