Nach Brand in Rechenzentrum der Regierung: 164 Systeme wiederhergestellt

Nach dem Brand beim Nationalen Dienst für Informationsressourcen (NIRS) Ende September sind inzwischen 164 Informationssysteme der Regierung wiederhergestellt worden.Mit Stand von 6 Uhr am Mittwoch wurden 164 Systeme, etwa 25,3 Prozent der 647 betroffenen Systeme, wiederhergestellt, teilte das Innenministerium mitVon 36 Systemen des Grades 1 mit großen Auswirkungen auf Tätigkeiten im Bereich öffentlicher Beschwerden und Verwaltung sind 22 Systeme, 61,1 Prozent, wieder funktionsfähig.Innenminister Yun Ho-jung versprach, die siebentägigen Feiertage als goldene Stunde für die Wiederherstellung der Regierungssysteme zu nutzen und das Tempo der Wiederherstellung zu erhöhen.