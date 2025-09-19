Zum Menü Zum Inhalt

Nationales

Nach Brand in Rechenzentrum der Regierung: 164 Systeme wiederhergestellt

Write: 2025-10-08 12:49:28Update: 2025-10-08 13:00:30

Nach Brand in Rechenzentrum der Regierung: 164 Systeme wiederhergestellt

Photo : YONHAP News

Nach dem Brand beim Nationalen Dienst für Informationsressourcen (NIRS) Ende September sind inzwischen 164 Informationssysteme der Regierung wiederhergestellt worden.

Mit Stand von 6 Uhr am Mittwoch wurden 164 Systeme, etwa 25,3 Prozent der 647 betroffenen Systeme, wiederhergestellt, teilte das Innenministerium mit

Von 36 Systemen des Grades 1 mit großen Auswirkungen auf Tätigkeiten im Bereich öffentlicher Beschwerden und Verwaltung sind 22 Systeme, 61,1 Prozent, wieder funktionsfähig. 

Innenminister Yun Ho-jung versprach, die siebentägigen Feiertage als goldene Stunde für die Wiederherstellung der Regierungssysteme zu nutzen und das Tempo der Wiederherstellung zu erhöhen.
